الكاظمي يوجه بفتح تحقيق فوري في حادث مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 12:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح تحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب مطالبا بنتائج التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة ومحاسبة المقصر مهما كان.

وأمر الكاظمي خلال اجتماع طارئ مع عدد من الوزراء والقيادات الامنية والمسؤولين في مقر قيادة عمليات بغداد بالتحقيق الفوري في اسباب وقوع الحادث والتحفظ على مدير المستشفى ومدير الامن والصيانة وكل المعنيين لحين التوصل الى المقصرين ومحاسبتهم مشيرا الى أن الحادث مس الامن القومي العراقي وهو نكسة بكل ما للكلمة من معنى ولن يمر مرور الكرام.

ووجه الكاظمي باعتبار جميع الضحايا شهداء ومنح عائلاتهم جميع حقوق الشهداء وتوجيه كافة إمكانيات الدولة لمعالجة الجرحى داخل وخارج العراق لافتا الى أن هذا الحادث ليس مجرد خطأ بل جريمة يتحمل مسؤوليتها جميع المقصرين.

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