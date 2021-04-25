الحلبوسي يترأس اجتماعاً للجنة الصحة النيابية لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 12:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

ترأس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، اجتماعاً للجنة الصحة النيابية لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ترأس اليوم اجتماعا للجنة الصحة النيابية لمناقشة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

ووجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء اليوم على خلفية الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب، كما وجَّه بإعلان الحداد على ارواح ضحايا المستشفى.

كما دعت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى عقد جلسة يوم غد بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب.

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