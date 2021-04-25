الداخلية تعلن حصيلة جديدة لفاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 12:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، اللواء خالد المحنه، اليوم الأحد، إن حريق مستشفى أبن الخطيب أسفر عن 82 شهيدا وأكثر من 100 جريح.

وقال المحنه في حديث للقناة الرسمية، إن "حريق مستشفى أبن الخطيب، أسفر عن 82 شهيدا و110 جريح بين صفوف المرضى الراقدين بالمستشفى والموظفين".

وأضاف، أن "هناك حالات حرجة بين جرحى الحريق".

وفي وقت متأخر من يوم أمس السبت، اندلع حريق في مستشفى ابن الخطيب، داخل الطابق المخصص للإنعاش الرئوي، لتحاصر النيران المصابين الراقدين في الردهة.

PUKmedia عن الوكالة الرسمية

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