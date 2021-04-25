الداخلية تعلن الحصيلة النهائية لحريق ابن الخطيب

2021/04/25 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن حصيلة حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الحريق ادى الى مصرع 82 شخصاً واصابة 110 آخرين".

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