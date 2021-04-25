2021/04/25 | 12:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن حريق مستشفى أبن الخطيب أسفر عن 82 شهيدا وأكثر من 100 جريح.وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن حصيلة جديدة لضحايا حادثة مستشفى أبن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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