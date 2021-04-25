وزارة المالية تؤكد: الطعون في الموازنة لن يؤخر تنفيذها

2021/04/25 | 12:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الاحد، عن انجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المصادق من قبل رئاسة الجمهورية.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "نظراً للتشريع ونشر قانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٢١ الموازنة العامة الاتحادية للدولة لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ في جريدة الوقائع العراقية الرسمية ذي العدد ٤٦٢٥ في ١٢ نيسان ٢٠٢١، ندعو كافة وحدات انفاق الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة الحضور الى وزارة المالية / دائرة الموازنة يوم الاثنين الموافق ٢٦ / ٤ / ٢٠٢١ لغرض استلام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٢١ و تعليمات تنفيذ الموازنة التخطيطية للقطاع العام والهيئات والشركات الممولة ذاتياً".

وتابع "حيث تم الانتهاء من تعليمات الموازنة الاتحادية لعام 2021 بعد اجراء التدقيق النهائي من قبل وزارتي المالية والتخطيط".

وأكد الوزارة في ختام بيانها، ان "الطعون في الموازنة لن يؤخر بتنفيذها".

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