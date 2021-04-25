لجنة الصحة النيابية تعقد اجتماع برئاسة الحلبوسي لمناقشة حادثة ابن الخطيب

2021/04/25 | 12:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، بدء اجتماع لجنة الصحة النيابية لبحث اسباب حادثة مستشفى ابن الخطيب.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، إنه “بدء الان اجتماع لجنة الصحة النيابية برئاسة الحلبوسي لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب”.

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