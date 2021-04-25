رئيس وزراء أرمينيا يستقيل من منصبه

2021/04/25 | 13:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأحد استقالته من منصبه، تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت وكالة “أرمنبريس” أن باشينيان ذكّر في كلمة ألقاها اليوم بأنه أعلن الشهر الماضي إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 20 يونيو (حزيران) بناء على نتائج مباحثات مع رئيس الجمهورية ورؤساء الكتل النيابية.

ووفقا لدستور أرمينيا، لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة إلا عندما يستقيل رئيس الوزراء.



وبعد ذلك يُعد البرلمان منحلا، وتتم الدعوة لانتخابات مبكرة.

وقال باشينيان :”من أجل تنفيذ قرار إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في 20 يونيو (حزيران)، أستقيل اليوم من منصب رئيس وزراء أرمينيا”.

تجدر الإشارة إلى أن باشينيان واجه، وفقاً لوكالة “بلومبرغ” للأنباء، دعوات متكررة للتنحي، من بينها دعوات من رئيس البلاد، منذ التوقيع في العاشر من نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي على اتفاق لوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة روسية لينهي حربا استمرت 44 يوماً مع أذربيجان حول منطقة ناجورنو كاراباخ خسرت فيها بلاده الآلاف من الأرواح فضلاً عن خسارة أراض.

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