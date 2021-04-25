الحكيم يعلق على حادثة 'ابن الخطيب' ويدعو الى عدم تكراره

2021/04/25 | 13:12 - المصدر: NRT عربية

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طالب رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، الأحد، بتحقيق عاجل في حادثة مستشفى ابن الخطيب، داعيا الى حملة تثقيفية للتعريف باجراءات السلامة المهنية.

وقال الحكيم في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه (25 نيسان 2021)، ان "فاجعة كبرى حادث الحريق المؤسف الذي طال مستشفى ابن الخطيب في بغداد وراح ضحيته عدد كبير من المرضى الراقدين"، مثمنا "جهود رجال الدفاع المدني والجهود الشعبية الساندة في مواجهة الحريق وعدم اتساع رقعته".

واضاف، البيان، انه "حث الجهات المعنية على ضرورة فتح تحقيق عاجل وسريع للوقوف على أسباب وقوع الحادث لضمان عدم تكراره"، مبديا "استغرابه من خلو هذه المستشفى وبعض المؤسسات الصحية من نظام التحسس و الإنذار المبكر لتفادي هذه الحوادث المؤلمة".

واوضح، ان "تكرار هذا النوع من الحوادث يستوجب إتخاذ إجراءات سريعة لتوفير أدوات المواجهة وأساليب المعالجة ولم يعد منطقيا قبول تكرار هذه الكوارث لذات الأخطاء".

وشدد الحكيم على "الإهتمام بإجراءات السلامة المهنية"، داعيا إلى "حملة تثقيفية واسعة تسهم بها مؤسسات الدولة والإعلام للتعريف بهذا المفصل المهم والحيوي لحفظ الأرواح والممتلكات".

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