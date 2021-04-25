اعتراف الفيفا يعيد الحياة إلى كأس العرب

2021/04/25 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعات قليلة وتجرى مراسم قرعة بطولة كأس

العرب، بعد غد الثلاثاء في العاصمة

القطرية الدوحة، بمشاركة 23 منتخبا وهي

البطولة الغائبة منذ فترة ليست

بالقصيرة.

وتعود بطولة كأس العرب في ثوب جديد

وإطار مختلف عن

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