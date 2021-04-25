الداخلية العراقية تكشف عن ارقام كبيرة في وفيات حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم

الأحد، أن الحصيلة النهائية لضحايا

حريق مستشفى "ابن لخطيب" المخصص لمرضى

"كوفيد-19" جنوب شرقي العاصمة العراقية

بغداد هي 82 شهيد و110 مصابين.

وقال الناطق باسم وزارة

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