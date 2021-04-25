2021/04/25 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع كشفت لجنة الصحة النيابية، اليوم الاحد، عن اهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماعها المقرر عقده اليوم على خلفية حادث مستشفى ابن الخطيب.وقال عضو اللجنة حسن خلاطي، في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "اجتماعا سيعقد اليوم في مبنى البرلمان للوقوف على اسباب حادث مستشفى ابن الخطيب"، مضيفا "هنالك اخطاء لا تغتفر، خاصة التي تزهق بها الارواح". واوضح، ان "الاجتماع سيتضمن مناقشة توفير اجراءات السلامة، اجهزة الامان وسيارات الاطفاء واجراء الصيانة وتحوطات في المستشفيات لاسيما في ردهات مرضى كورونا وكثرة انابيب الاوكسجين هناك".واشار الى، "اهمية ضمان عدم تكرار تلك الحوادث واشراك اللجان التحقيقية مع الاجهزة المختصة واخذ التدابير اللازمة".واكد خلاطي، ان "التحقيق مستمر بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب وبانتظار النتائج، ومسألة تقديم الدعم والمساعدات الطبية هي الاهم في هذه الساعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تكشف عن المحاور المطروحة في اجتماع اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تكشف عن المحاور المطروحة في اجتماع اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).