2021/04/25 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، أن البرلمان سيقوم باستجواب وزير الصحة على خلفية الحادثة المفجعة التي شهدتها مستشفى الخطيب، فيما اشار إلى أن الاستجوابات ستطال وزير الكهرباء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص على خلفية حادثة أبن الخطيب..



وزراء ومسؤولون على طاولة الاستجواب في البرلمان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على خلفية حادثة أبن الخطيب.. وزراء ومسؤولون على طاولة الاستجواب في البرلمان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على خلفية حادثة أبن الخطيب.. وزراء ومسؤولون على طاولة الاستجواب في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).