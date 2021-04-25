2021/04/25 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، عن انجاز تعليمات تنفيذ قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المصادق من قبل رئاسة الجمهورية.وذكرت الوزارة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “نظراً للتشريع ونشر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية: الطعون في الموازنة لن يؤخر تنفيذها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: الطعون في الموازنة لن يؤخر تنفيذها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: الطعون في الموازنة لن يؤخر تنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).