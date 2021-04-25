ائتلاف النصر يطالب بمحاكمة المقصرين في حادثة ابن الخطيب

2021/04/25 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ علّق ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأحد، بشأن واقعة حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.وقال الائتلاف في بيان، “يطالب ائتلاف النصر، الحكومة بتحمّل مسؤولياتها بمعاقبة جميع الذين تسببوا بفاجعة مستشفى ابن الخطيب وعلى المستويات الإدارية والتنفيذية كافة”.و أكد النصر أن “الإهمال جريمة بذاتها، وحيوية المؤسسات تقتضي تفعيلاً صارماً وشاملاً […]

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