حقوق الإنسان: 58 وفاة إثر فاجعة ابن الخطيب

2021/04/25 | 13:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، وفاة 58 شخصاً بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا.

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