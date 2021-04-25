2021/04/25 | 13:29 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الأحد، وفاة 58 شخصاً بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان: 58 وفاة إثر فاجعة ابن الخطيب
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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