بالصور.. جثامين من ضحايا فاجعة ابن الخطيب تصل إلى النجف - عاجل

2021/04/25 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

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أفاد مراسل (بغداد اليوم)، الأحد (25 نيسان 2021)، بوصول جثامين عدد من ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيتها 82 شهيداً وأكثر من 100 جريح بحسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية.

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