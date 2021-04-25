الصحة تعلن اكمال توزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية المشمولين بقانون التدرج

2021/04/25 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد (25 نيسان 2021)، إكمال توزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية المشمولين بقانون التدرج.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً الى توجيهات وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد عباس التميمي، وبمتابعة واشراف مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد الدكتور زامل العريبي تم إكمال توزيعات الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2019 - 2020 من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000".وأشار البيان إلى أن "القوائم سيتم إرسالها إلى مجلس الخدمة الاتحادية لغرض المصادقة على التعيين".

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