ائتلاف العبادي يطالب الحكومة بمعاقبة المتسببين بفاجعة ابن الخطيب

2021/04/25 | 13:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب ائتلاف النصر، اليوم الأحد، الحكومة بتحمّل مسؤولياتها بمعاقبة جميع الذين تسببوا بفاجعة مستشفى ابن الخطيب وعلى المستويات الإدارية والتنفيذية كافة.

وذكر الائتلاف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الإهمال جريمة بذاتها، وحيوية المؤسسات تقتضي تفعيلاً صارماً وشاملاً لنظام المتابعة والرقابة والعقوبة".

وأضاف، "على الحكومة وأجهزتها المختصة الوقوف إلى جانب عوائل الضحايا ومساعدتهم لتخطي آثار هذه الفاجعة الإنسانية والوطنية".

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