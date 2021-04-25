الكشف عن توصيات الصحة النيابية عن حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 13:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف عضو لجنة الصحة والبيئة، حسن خلاطي، عن توصيات اللجنة في اجتماعها اليوم الأحد بخصوص حادثة الحريق المأساوي في مستشفى ابن الخطيب جنوب شرق العاصمة بغداد مساء أمس السبت.

وقال خلاطي في تصريح صحفي، “التوصيات لا تتضمن إقالة وزير الصحة حسن التميمي وتدعو الى تقديم الدعم والاسناد لذوي الضحايا وتقديم العلاج وضرورة تكثيف الجهود”.

وأضاف “كما ستتضمن التوصيات تشكيل لجان لمعرفة التقصير وأسباب الحادث وهوية المقصر وأخذ الاحتياطات في كل المستشفيات لمنع تكرار هكذا حوادث”.

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