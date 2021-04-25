حصيلة صادمة بعدد حالات الطلاق في العراق خلال شهر اذار الماضي فقط

2021/04/25 | 14:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أظهرت إحصائية لعقود الزواج وحالات الطلاق خلال شهر آذار من عام 2021، تسجيل 4431 حالة طلاق في عموم محاكم استئناف محافظات العراق.

وبحسب الإحصائية، فإن بغداد الرصافة سُجلت فيها 538 حالة طلاق خلال المدة المذكورة، وفي جانب الكرخ 604 حالات، وفي محكمة استئناف البصرة بلغت حالات الطلاق 698.

الجداول بالتفصيل أدناه:

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