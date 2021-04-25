حصيلة العمليات الامنية في نينوى اليوم الاحد

2021/04/25 | 14:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، حصيلة العمليات الامنية في محافظة نينوى، لليوم الاحد.

وذكرت الخلية في بيان ان “قوة من قيادة عمليات نينوى وبعد ورود معلومات استخبارتية، تتمكن من العثور على 4 رمانات قاذفة RBG7 و3 قنابر هاون عيار 120 ملم و 3 صواريخ كاتيوشا و 10 حشوات كاتيوشا من مخلفات داعش في قرية زكيطة، حيث تمت معالجتها“.

واضافت ان “قوة من قيادة عمليات غرب نينوى خرجت بواجب تفتيش المناطق ضمن قاطع مسوليتها، وعثرت على عبوتين ناسفتين محليةالصنع من مخلفات داعش الارهابي تم تفجيرها موقعيا“.

وتابعت “من جانبها وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، شرعت قوة من قيادة عمليات غرب نينوى لتنفيذ واجب في قرية العبرة، حيث تمالعثور على 3 عبوات ناسفة وصاروخ طائرة و 32 قنبرة هاون عيار 120 ملم وتم تفجيرها موقعيا“

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