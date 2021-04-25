وزير الخارجية الايراني يعزي ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد

2021/04/25 | 14:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عزّى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، الحكومة والشعب العراقي، بعد سقوط ضحايا جراء حريق في مستشفى ابن الخطيب، في العاصمة بغداد.وكتب ظريف على حسابه بموقع “تويتر”، قائلا “اعزي العراق حكومة وشعبا وعائلات الضحايا بالمصاب الجلل والذي تعرض له الراقدون في مستشفى ابن الخطيب”.وأضاف “وأني إذ اتوجه بخالص العزاء […]

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