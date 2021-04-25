البورصة تبدا اسبوعها على ارتفاع

2021/04/25 | 14:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفع مؤشر البورصة، الاحد، بنسبة 0.42%.

وساهمت 8 شركات رابحة برفع المؤشر تقدمها شركة بغداد العراق للنقل العام تلتها شركة السجاد والمفروشات.

وفي أول جلسات الاسبوع، جرى تداول 832,9 مليون سهم 845,1 مليون دينار.

في ما باع المستثمرون الاجانب 24 مليون سهم بقيمة 100 مليون دينار بعد تنفيذ 15 صفقة على أسهم شركتين.

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