لجنة الصحة تكشف عن توصيات جديدة بشأن حادثة ابن الخطيب

2021/04/25 | 14:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف عضو لجنة الصحة والبيئة حسن خلاطي، الاحد، عن توصيات اللجنة في اجتماعها بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال خلاطي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، (25 نيسان 2021)، ان "التوصيات لا تتضمن إقالة وزير الصحة حسن التميمي وتدعو الى تقديم الدعم والاسناد لذوي الضحايا وتقديم العلاج وضرورة تكثيف الجهود".

وأضاف، انه "كما ستتضمن التوصيات تشكيل لجان لمعرفة التقصير وأسباب الحادث وهوية المقصر وأخذ الاحتياطات في كل المستشفيات لمنع تكرار هكذا حوادث".

N.A

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