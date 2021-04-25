واشنطن ولندن تقدمان التعازي لضحايا مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 14:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا تعازيهما الى اهالي ضحايا مستشفى ابن الخطيب وسط العاصمة بغداد.

هذا واندلع حريق كبير، مساء السبت، داخل مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد لعلاج المصابين بفايروس كورونا.

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الاتحادية، اللواء خالد المحنه، اليوم الأحد، إن حريق مستشفى أبن الخطيب أسفر عن 82 شهيدا وأكثر من 100 جريح.

وقالت السفارة الأمريكية في بغداد خلال بيان، تتقدم الولايات المتحدة بأحر التعازي لضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد الليلة الماضية وعائلاتهم.



وقلوبنا وصلواتنا معهم ونأمل الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه قال السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيكي في بيان، اشعر بحزن بالغ لما تردد عن حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد.



تعازينا القلبية للضحايا وعوائلهم وللشعب العراقي الذي فجع بهذه المأساة.



لترقد ارواح الضحايا بسلام.

PUKmedia خاص

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