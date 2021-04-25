إقليم كوردستان يسجل 843 إصابة جديدة بكورونا

2021/04/25 | 14:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأحد، تسجيل 843 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان لوزارة، توزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 283 أربيل، 330 السليمانية، 160 دهوك، 11 حلبجة، 59 كرميان.

واكتسب 794 مريضا بالوباء الشفاء التام وكما يأتي: 108 أربيل، 315 السليمانية، 287 دهوك، 8 حلبجة 67 كرميان، 9 رابرين.

وتوفي 15 مصابا خلال آخر 24 ساعة وكالاتي: 2 أربيل، 4 السليمانية، 6 دهوك، 3 كرميان.

وبهذا يصل إجمالي الإصابات منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن إلى 146031 تماثل من بينهم 122829 للشفاء توفي 3959 مريضا.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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