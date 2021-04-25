مجلس النواب يعلن عن أعمال جلسة يوم غد (وثيقة)

2021/04/25 | 14:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس النواب، اليوم الأحد، جدول أعمال جلسته الاستثنائية المقرر انعقادها يوم غد الاثنين.ونشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب جدول أعمال الجلسة، والتي ستناقش الحادث المأساوي المتمثل بحريق مستشفى ابن الخطيب ببغداد.

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