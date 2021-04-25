2021/04/25 | 14:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرار من مجلس النواب بشأن حريق مستشفى ابن الخطيب المركز الخبري الوطني.

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