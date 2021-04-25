النسب السكانية للمكونات العراقية في العام 2020 بعيداً عن محاولات التسييس

2021/04/25 | 14:28 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

علي المؤمن

ذكرت في بعض مقالاتي ومؤلفاتي النسب السكانية للمكونات القومية والطائفية في العراق، ومنها نسبة السنة العرب، والتي تبلغ حوالي 16 بالمائة من عدد سكان العراق؛ الأمر أزعج كثيراً منهم، وردّ عليّ بروح طائفية مليئة بالشتائم والأوصاف البشعة؛ بدلاً من مناقشة الأمر بروح البحث العلمي والح...

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