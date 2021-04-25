الداخلية: ارتفاع حصيلة ضحايا مستشفى ابن الخطيب الى 82 شهيدا و110 اصابة

2021/04/25 | 14:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الداخلية ارتفاع حصيلة ضحايا مستشفى ابن الخطيب الى اثنين وثمانين شهيدا واصابة مئة وعشرة اشخاص، مستبعدة وجود شبهة جنائية بالحادث.

وقال مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن إن التحقيقات مستمرة بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن حادث مستشفى ابن الخطيب مبينا أن التحقيقات الجارية فنية وجنائية لمعرفة الأسباب المؤدية لهذه الفاجعة وسيتم الإعلان عن النتائج حال اكتمالها فيما أشار الى ان فرق الدفاع المدني مستمرة بالبحث عن مكامن الخلل المتعلقة بمتطلبات السلامة ومنظومة الإطفاء في المستشفى.

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