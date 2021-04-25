الكاظمي يترأس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة فاجعة ابن الخطيب

2021/04/25 | 14:31 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يترأس جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء، خصصت لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب .

يتبع .



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