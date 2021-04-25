الصين تقدم تعازيها للعراق بفاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 14:32 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعربت السفارة الصينية في العراق، الأحد، عن تعازيها إلى العراق، بفاجعة مستشفى ابن الخطيب.

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