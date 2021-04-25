بعد حادث مستشفى ابن الخطيب.. رئيس الجمهورية يدعو لإجراء مراجعة شاملة للمؤسسات

2021/04/25 | 14:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، “فاجعة مستشفى ابن الخطيب” بأنها نتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الادارة.وكتب صالح على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا ان “فاجعة مستشفى ابن الخطيب هي جرح كل الوطن، ونتيجة تراكم دمار مؤسسات الدولة جراء الفساد وسوء الادارة”.واضاف ان “اظهار الألم والمواساة مع […]

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