2021/04/25 | 14:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يقرر سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/25 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يقرر سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يقرر سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).