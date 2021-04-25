العثور على الغواصة الإندونيسية بعد مقتل جميع أفراد طاقمها

2021/04/25 | 14:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإندونيسية، الأحد، علن العثور على الغواصة المفقودة مؤكدة مصرع جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 53 شخصا.

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