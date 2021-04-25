رئيس الجمهورية: فاجعة أبن الخطيب سببها الفساد وسوء الإدارة

2021/04/25 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الجمهورية برهم صالح ان فاجعة

مستشفى ابن الخطيب سببه تراكم دمار

مؤسسات الدولة والفساد وسوء الادارة

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