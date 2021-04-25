بالصور:تشييع جثامين عدد من ضحايا “فاجعة” مستشفى ابن الخطيب في بغداد

2021/04/25 | 14:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيّع عراقيون جثامين عدد من ضحايا

الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب

بالعاصمة بغداد.

وأدى الحريق الذي نجم عن انفجار سببه

“عدم الالتزام بشروط السلامة

المتعلّقة بتخزين أسطوانات الأوكسجين”

في المستشف

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