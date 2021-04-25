مجلس النواب يصدر توجيهات جديدة بخصوص فاجعة مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا مع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة الحادث المفجع في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.

حيث تقرر تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين، والمباشرة ميدانيا مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية يوم غد الاثنين والمخصصة لمناقشة الحادث.

رئاسة مجلس النواب

25 نيسان 2021

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