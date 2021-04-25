2021/04/25 | 14:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 26 دقیقة

904 مشاهدة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، اكمال توزيع الملاكات الطبية والصحية والتمريضية المشمولين بقانون التدرج.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 نيسان 2021)، أنه "استنادا الى توجيهات وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن محمد عباس التميمي، وبمتابعة واشراف مدير عام دائرة التخطيط وتنمية الموارد الدكتور زامل العريبي تم إكمال توزيعات الملاكات الطبية والصحية والتمريضية من خريجي العام الدراسي 2019 - 2020 من المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم 6 لسنة 2000".

واضاف البيان، ان "القوائم سيتم إرسالها إلى مجلس الخدمة الاتحادية لغرض المصادقة على التعيين".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية تصدر بيانا بخصوص ملاكاتها الطبية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية تصدر بيانا بخصوص ملاكاتها الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).