2021/04/25 | 14:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يقرر سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد المركز الخبري الوطني.

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