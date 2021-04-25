العثور على الغواصة الاندونيسية المفقودة ووفاة 53 فردا من طاقمها

2021/04/25 | 14:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إندونيسيا العثور على الغواصة المفقودة مؤكدة وفاة 53 عنصرا من طاقمها.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد، إن الغواصة المفقودة في البلاد قد عثر عليها غارقة في بحر بالي، مشيرا إلى أنه أرسل تعازيه لأسر أفراد الطاقم البالغ عددهم 53.

وصرح الرئيس الإندونيسي للصحفيين بأن "الجيش والبحرية غيروا وضع الغواصة KRI Nanggala 402 من "فقدان الاتصال" إلى"غارقة".

وأضاف "نعرب عن حزننا العميق إزاء هذه المأساة وخاصة لعائلات طاقم الغواصة".

وفقدت الغواصة KRI Nanggala-402 البالغة من العمر 44 عاما يوم الأربعاء أثناء استعدادها لإجراء تدريبات طوربيد.

وقالت فرق البحث يوم السبت، إنها عثرت على أشياء من بينها شظايا سجادة الصلاة وزجاجة من مادة التشحيم بالقرب من آخر موقع معروف للغواصة، مما دفع البحرية للاعتقاد بأن الغواصة تحطمت.

PUKmedia وكالات

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