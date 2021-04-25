مجلس النواب ينشر جدول اعمال جلسة الغد

2021/04/25 | 14:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مجلس النواب، اليوم الاحد، عن جدول اعمال جلسته المقررة يوم غد الاثنين 2642021.

وبحسب الجدول الذي اصدره مجلس النواب وحصل PUKmedia على نسخة منه، فان "جلسة الغد ستتضمن مناقشة حادثة مستشفى ابن الخطيب فقط".

ومن المقرر ان "تعقد الجلسة حسب الجدول في الساعة الـ 11 صباحا".

وكانت رئاسة مجلس النواب،قد دعت في وقت سابق من اليوم الأحد، الى عقد جلسة يوم غد الاثنين لمناقشة فاجعة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

PUKmedia اعلام مجلس النواب

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