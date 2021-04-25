2021/04/25 | 14:57 - المصدر: عين العراق

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الأحد 25 أبريل 2021 | 02:54 مساءً

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بسبب حريق مستشفى أبن الخطيب..



الكاظمي يقرر سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة

قرر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الأحد سحب يد ثلاثة مسؤولين كبار بينهم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي على خلفية حادثة الحريق الذي اندلع في مستشفى "أبن الخطيب" الخاص بعزل المصابين بفيروس كورونا وسقط على اثره العشرات بين ضحية وجريح.

وقرر الكاظمي خلال الجلسة الاستثنائية إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية كل من : وزير التخطيط، ووزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب

وأشار بيان صادر عن الحكومة ورد لوكالة شفق نيوز، إلى التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

وقرر أيضا سحب يد وزير الصحة، ومحافظ بغداد، ومدير عام دائرة صحة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.

ونوه البيان إلى أن التحقيق أعلاه يُنجز خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

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