مجلس الوزراء يصدر عدداً من القرارات بشأن فاجعة ابن الخطيب

2021/04/25 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

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اصدر مجلس الوزراء، اليوم الاحد، عدد من القرارات بخصوص فاجعة مستشفى ابن الخطيب.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي، لرئيس الوزراء، "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس الجلسته الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب يقرر مايلي

اولا/ اجراء تحقيق برئاسة السيد وزير الداخلية، وعضوية كل من السادة :

أ- وزير التخطيط

ب- وزير العدل

ج- رئيس هيئة النزاهة.

د- رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

ه- ممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب

ثانياً- التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم.

ثالثاً- تسحب يد السيد وزير الصحة واحالته الى التحقيق.

رابعاً- تسحب يد السيد محافظ بغداد واحالته الى التحقيق.

خامساً- تسحب يد السيد مدير عام دائرة صحة الرصافة واحالته الى التحقيق.

سادساً: ينجز التحقيق اعلاه خلال خمسة ايام، ويقدم التقرير امام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة.

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