الكاظمي يسحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ويحيلهما للتحقيق

2021/04/25 | 15:03 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، سحب يد وزير الصحة، حسن التميمي بالاضافة الى محافظ بغداد ومدير صحة الرصافة، واحالتهم للتحقيق على خلفية الحريق في مستشفى ابن الخطيب.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقى “عراقي نيوز” نسخة منه، ان الاخير “ترأس الجلسته الاستثنائية لمجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الحادث المأساوي في مستشفى ابن الخطيب”.[…]

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