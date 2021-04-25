2021/04/25 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تأكد بشكل كبير مغادرة البرتغالي كريستيانو رونالدو ليوفنتوس الإيطالي، في الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب الأزمة المالية العنيفة التي تمر بها السيدة العجوز حاليا.

ويشعر رونالدو في الفترة الحالية، بحالة إحباط شديدة بسبب الحديث المستمر داخل أرجاء يوفنتوس عن مستقبله، وإذا ما كان سيتسمر أو يرحل في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن كريستيانو رونالدو يريد مغادرة يوفنتوس بالفعل، والعودة من جديد لصفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأوضحت أن "كريستيانو رونالدو مدرك أنه لن يعرض عليه أي فريق راتب 32 مليون يورو سنويا، في ظل أن يوفنتوس هو الأخر يعاني بسبب أجره السنوي.

وأشارت إلى أن "رونالدو مستعد لتخفيض راتبه للانتقال لمانشستر يونايتد، ونهاية مسيرته مع الشياطين الحمر، الذي تألق معهم في بداية مسيرته الكروية".

وفي المقابل، أكدت أن "يوفنتوس سيجدد إعارة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من أتلتيكو مدريد بـ 10 ملايين يورو في الصيف المقبل، حال رحيل رونالدو وباولو ديبالا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار من كريستيانو رونالدو يحسم الجدل.. "النهاية بالأحمر مجانا") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار من كريستيانو رونالدو يحسم الجدل.. "النهاية بالأحمر مجانا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).