لم يخسرا بصافرته.. رجل شرطة هولندي يحكم مباراة ريال مدريد وتشيلسي بالابطال

2021/04/25 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن حكم مباراة ريال مدريد ضد تشيلسي المرتقبة، يوم الثلاثاء القادم، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشف الاتحاد الأوروبي عن تعيين الحكم الهولندي داني ماكيلي لإدارة المباراة ويعاونه مساعد أول هسيل ستيجستترا ومساعد ثان يان دي فريس، فيما سيعاونه على تقنية الفار مواطنه الحكم كيفين بلوم.

وكان رجل الشرطة الهولندي قد قاد مباراة لنادي ريال مدريد خلال الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا هي مباراة العودة ضد أتالانتا في دور 16، والتي انتهت بفوز الميرينجي بنتيجة 3-1.

في المقابل أدار ماكيلي مباراتين سابقتين لنادي تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، كانت أولهما ضد نادي ماريبور السلوفيني في دور المجموعات موسم 2014-2015، واكتسح حينها البلوز منافسه بنصف دستة أهداف مقابل لا شيء، أما اللقاء الثاني فخاضه تشيلسي ضد أتلتيكو مدريد في دور المجموعات بموسم 2017-2018، وانتهى بالتعادل 1-1.

وخلال إدارته لمباريات الفريقين سابقًا، منح الحكم الهولندي ركلة جزاء واحدة لصالح ريال مدريد وركلتي جزاء لصالح تشيلسي، فيما أشهر البطاقة الصفراء في وجه 3 لاعبين من النادي الإسباني مقابل بطاقة صفراء واحدة لسيزار أزبليكويتا من تشيلسي.

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