ذي قار.. مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم فتاة من بنغلادش بحادث سير مروع

2021/04/25 | 15:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران بجروح، الأحد، جراء حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي في محافظة ذي قار.

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وأفاد مصدر في شرطة ذي قار لـ"ناس"، (25 نيسان 2021)، إن "حادث سير مروع وقع على الطريق الدولي بين شاحنة وسيارة صالون أسفر عن مصرع وإصابة 4 أشخاص بينهم فتاة تحمل الجنسية البنغالية".

وأضاف، أن "الحادث وقع قرب جسر الدنك على الطريق الدولي بين شاحنة مرسيدس محملة بالنفط الأسود وسائقها من الموصل، وسيارة نوع ألنترا وسائقها من البصرة"، مشيراً إلى أن "سائق السيارة الصغيرة وأحد الركاب توفوا على الفور فيما أصيبت إمرأة البصرة وفتاة من بنغلادش كانوا برفقتهم".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة اعتقلت سائق الشاحنة، وتم نقل جثتي المصابين إلى الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي الاسعافات والعلاج".

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