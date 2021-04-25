السعودية تعزي العراق في ضحايا حادث حريق مستشفى ابن الخطيب

2021/04/25 | 15:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، اليوم الأحد، عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في مستشفى ابن الخطيب بمدينة بغداد، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وعبرت المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية العراق الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، بحسب ما ذكر موقع وزارة الخارجية السعودية على تويتر.

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